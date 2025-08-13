Oim, ‘370 morti e 300 dispersi nel Med centrale nel 2025’

agenzia

Da inizio dell'anno oltre 14 mila i migranti riportati in Libia

TUNISI, 13 AGO – Almeno 370 persone sono morte e 300 risultano disperse sulla rotta dei migranti nel Mediterraneo centrale dall’inizio dell’anno al 9 agosto. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) del’Onu in Libia, nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l’agenzia dell’Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 14.063, di cui 12.170 uomini, 1.295 donne, 453 minori e 145 di cui non si conoscono i dati di genere.

