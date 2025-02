Oim, 500 mila afghani sfollati per i disastri climatici nel 2024

agenzia

A causa di inondazioni e siccità

KABUL, 27 FEB – Più di mezzo milione di persone in Afghanistan sono state sfollate a causa dei disastri climatici nel 2024. Lo ha affermato l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in un rapporto pubblicato. “Quasi 9 milioni di persone sono state colpite dai rischi climatici negli ultimi 12 mesi, con oltre 500.000 sfollati a causa di inondazioni, siccità e altri disastri”, si legge nel rapporto sul Paese. Secondo questa fonte, la maggior parte degli sfollati proviene dalle regioni di Herat e Farah (ovest). Secondo le autorità locali, nel sud-ovest del Paese le inondazioni hanno causato la morte di 39 persone in soli due giorni.

