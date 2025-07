Oim, dalla Tunisia 5000 rimpatri volontari da gennaio

agenzia

Rientri sicuri e dignitosi, oltre 1000 a luglio 2025

TUNISI, 31 LUG – L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Tunisia ha annunciato di aver facilitato il rimpatrio volontario di 1.096 migranti dalla Tunisia nel solo mese di luglio 2025. Lo riferisce in una nota l’Oim, precisando che i rimpatri sono stati realizzati attraverso tre voli charter e 35 voli commerciali, organizzati nell’ambito del programma Voluntary Return and Reintegration Aid (Avrr). L’ultimo volo, effettuato il 29 luglio, ha permesso a 170 migranti di rientrare in Guinea, segnando la dodicesima operazione charter dall’inizio dell’anno. Queste operazioni – scrive l’Oim – illustrano la stretta collaborazione tra le autorità tunisine e gli uffici Oim nei Paesi di rientro, al fine di garantire un rimpatrio volontario, sicuro e dignitoso, accompagnato da un sostegno adeguato al reinserimento. Da gennaio 2025, l’Oim ha facilitato il rientro volontario di oltre 5000 migranti dalla Tunisia, conclude la nota.

