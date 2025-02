Ok alla riapertura della rottamazione quater per le cartelle

agenzia

Approvato emendamento al Milleproroghe, senza proroga concordato

ROMA, 13 FEB – La commissione affari costituzionali del Senato ha approvato nella tarda serata di ieri l’emendamento riformulato al decreto milleproroghe che riapre la rottamazione quater solo per chi, non avendo pagato o avendo pagato in ritardo una rata, è decaduto dal beneficio. L’emendamento non contiene, come previsto dall’accordo di massima raggiunto in commissione, la proroga del concordato biennale, che era invece contenuta nell’emendamento dei relatori poi ritirato.

