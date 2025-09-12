Ok dei 27 Ue al rinnovo della black list per i russi

agenzia

Nessuna 'rimozione politica' dalle sanzioni individuali

BRUXELLES, 12 SET – Accordo in Coreper – la Riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Paesi Ue – sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia nel contesto dell’invasione all’Ucraina. La lista nera, a quanto si apprende, è stata confermata nella sua interezza, senza “rimozioni politiche”: Il rinnovo è semestrale e, a differenza del passato, non annuale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA