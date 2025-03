agenzia

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese

ROMA, 28 FEB – Il cdm ha approvato, secondo quanto si apprende, il decreto contro il caro-bollette, con “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, di riduzione dell’onere fiscale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio”.

