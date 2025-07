Ok del Congresso Usa a 9 miliardi di dollari di tagli di Trump

agenzia

La forbice riguarda gli aiuti allo sviluppo e ai media pubblici

WASHINGTON, 18 LUG – I repubblicani statunitensi della Camera hanno dato il via libera definitivo al taglio di 9 miliardi di dollari di finanziamenti per gli aiuti allo sviluppo e la radiotelevisione pubblica. La misura passa ora al presidente Trump per essere trasformata in legge. I repubblicani hanno affermato che il voto ha onorato l’impegno elettorale del tycoon di frenare la spesa pubblica incontrollata. “Il presidente Trump e i repubblicani della Camera hanno promesso responsabilità fiscale ed efficienza governativa”, ha dichiarato lo speaker della Camera Mike Johnson in una dichiarazione subito dopo il voto.

