Ok dell’Ue, sanzioni a Mosca prorogate al 31 gennaio 2026

agenzia

Sul diciottesimo pacchetto resta il veto slovacco

BRUXELLES, 27 GIU – Via libera formale degli ambasciatori dei 27 Ue – dopo l’intesa politica al Vertice dei 27 – al rollover delle sanzioni settoriali contro la Russia, in scadenza il 31 luglio prossimo. Lo si apprende da fonti diplomatiche. La proroga andrà a scadere il 31 gennaio del 2026. Nel corso della riunione si è inoltre tenuto un punto sul 18/o pacchetto di sanzioni, durante il quale un Paese, la Slovacchia, ha confermato la propria posizione secondo cui non può dare ancora il suo assenso, in attesa di rassicurazioni sulla sua sicurezza energetica. Su questo, proseguiranno i contatti bilaterali con la Commissione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA