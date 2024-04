Ok finale alla direttiva case green, Italia vota contro

agenzia

Ultimo passaggio in Consiglio Ecofin, Roma e Budapest contro

BRUXELLES, 12 APR – Via libera dagli Stati membri Ue alla nuova direttiva sulle case green. I ministri europei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato questa mattina l’accordo raggiunto con l’Eurocamera a dicembre sulle nuove norme per rendere il parco immobiliare dell’Ue a emissioni zero entro il 2050. Italia e Ungheria hanno votato contro l’intesa, mentre Repubblica ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia si sono astenute.

