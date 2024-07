Ok finale dell’Ue alle procedure per deficit, c’è anche Roma

agenzia

Adottate dal Consiglio le decisioni per 7 Paesi membri

BRUXELLES, 26 LUG – Via libera finale del Consiglio Ue all’avvio delle procedure per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia e di altri sei Paesi membri: Belgio, Francia, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Lo rende noto lo stesso Consiglio Ue dopo aver adottato le decisioni tramite procedura scritta. E’ stata inoltre stabilito che la Romania, sottoposta alla procedura per deficit eccessivo dal 2020, non ha adottato misure efficaci per correggere il proprio deficit e pertanto la procedura dovrebbe rimanere aperta.

