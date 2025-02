OKX tra i primi exchange globali con licenza MiCA ad aver trasferito i propri servizi crypto in 28 paesi dello SEE

agenzia

LA VALLETTA, Malta, 18 Febbraio 2025 /PRNewswire/ — OKX, società leader mondiale nel mondo della blockchain, ha annunciato oggi di essere tra i primi exchange di criptovalute a livello globale con licenza MiCA (Markets in Crypto-Assets) ad aver ottenuto l’approvazione di Passporting dei propri servizi in Europa.

Da oggi OKX offre prodotti e servizi regolamentati e localizzati a oltre 400 milioni di europei in 28 stati membri dello Spazio economico europeo tramite il suo hub SEE con base a Malta:

I clienti della regione hanno ora accesso all’infrastruttura trasparente e sicura di OKX. Ciò include: il trading OTC, spot trading e bot trading per oltre 270 criptovalute, 300+ trading pairs e 60+ trading pairs basati sull’Euro. I clienti europei possono inoltre depositare e prelevare Euro gratuitamente tramite bonifici bancari e acquistare facilmente criptovalute utilizzando carte e altri metodi di pagamento locali.

Inoltre, l’azienda promette di fornire un’esperienza di primissimo livello ai propri utenti offrendo:

I diritti di Passporting permettono alle aziende con licenza MiCA e con licenza in un paese UE di offrire i propri servizi in altri paesi UE sulla base di un quadro normativo unificato. L’approvazione segue l’ottenimento da parte di OKX della licenza MiCA in data 27 Gennaio 2025.

Erald Ghoos, CEO di OKX Europe, ha dichiarato: “L’ottenimento della licenza MiCA e dei diritti di Passporting evidenzia il nostro continuo impegno nel fornire servizi crypto sicuri, trasparenti e localizzati in tutto lo Spazio economico europeo (SEE). Il supporto delle lingue, valute e metodi di pagamento locali ci permette di rendere il trading di criptovalute estremamente accessibile. OKX è la nuova alternativa europea per la finanza crypto, e questo traguardo solidifica la nostra posizione di piattaforma ideale per tutti i clienti presenti nello Spazio economico europeo (SEE), sia principianti che esperti.”

OKX serve oltre 60 milioni di clienti in tutto il mondo ed è il leader dei servizi crypto avanzati e affidabili, offrendo piattaforme exchange sia centralizzate (CEX) che decentralizzate (DEX). I diritti di Passporting dal MiCA permettono all’azienda di espandere i propri servizi in tutta Europa e sono parte integrante degli sforzi globali dell’azienda di aumentare le proprie attività onshore. Nel 2024, OKX è sbarcato in sette mercati onshore e ha ottenuto quattro nuove licenze e registrazioni.

