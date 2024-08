Olimpiadi: a Parigi celebrati i primi cento anni dell’Aips

agenzia

L'associazione internazionale della stampa sportiva

PARIGI, 06 AGO – La sede dell’Unesco, nel cuore di Parigi, ha fatto da palcoscenico alla celebrazione del centenario dell’Aips, l’associazione internazionale della stampa sportiva, fondata proprio nella capitale francese nel luglio 1924. Durante la cerimonia è stato consegnato un riconoscimento a giornalisti che hanno seguito dieci o più Giochi olimpici estivi e invernali: tra questi Giuliano Bevilacqua con 29 presenze, seguito da Hugo Steinegger con 28, poi Laci Perenyi e Christine Brennan. “Dobbiamo continuare a lottare per la nostra indipendenza, soprattutto – ha detto il presidente dell’Aips, Gianni Merlo – in quest’era di intelligenza artificiale, che non chiede il nostro permesso prima di utilizzare il nostro lavoro. Il giornalismo sportivo è cultura e crea sempre nuovi ponti in situazioni difficili. Dobbiamo combattere le partite truccate e altri mali che minacciano i valori dello sport”.

