Oltre 10 mila persone a protesta pro Gaza a Copenaghen

agenzia

Cento ong, partiti, artisti e attivisti, anche Greta Thunberg

COPENAGHEN, 24 AGO – Oltre 10.000 persone hanno preso parte a una manifestazione pro-palestinese a Copenaghen, chiedendo la fine della guerra a Gaza e sollecitando la Danimarca a riconoscere lo Stato di Palestina. Circa 100 organizzazioni, tra cui Oxfam, Greenpeace e Amnesty International, hanno preso parte alla marcia, oltre a sindacati, partiti politici, collettivi di artisti e attivisti, tra i quali Greta Thunberg. La polizia non ha fornito una stima del numero dei manifestanti. Tra i dimostranti, molte famiglie con bambini piccoli, bandiere e striscioni con scritto ‘Stop alla vendita di armi’, ‘Liberate la Palestina’ e ‘La Danimarca dice no al genocidio’. Tradizionale sostenitrice di Israele, la Danimarca ha dichiarato di voler usare la sua attuale presidenza dell’Unione Europea per aumentare la pressione sul governo israeliano affinché ponga fine alla guerra a Gaza, che il Primo Ministro Mette Frederiksen ha recentemente definito “troppo oltre”. Ma la Danimarca ha dichiarato di non avere intenzione di riconoscere uno Stato palestinese nel prossimo futuro. “Chi è al potere non sta fermando il genocidio, quindi è ancora più importante uscire a protestare e dimostrare a tutti i leader che non siamo d’accordo”, ha dichiarato all’Afp una manifestante.

