Oltre 10mila firme contro nuovo ponte post alluvione Senigallia

agenzia

I promotori: "le diamo al sindaco, sfregia il paesaggio storico"

SENIGALLIA, 11 GIU – Oltre 10mila firme contro il progetto di costruzione del nuovo ponte Garibaldi a Senigallia (Ancona) che dovrà essere realizzato dopo i danni alla vecchia infrastruttura in seguito all’alluvione del 15 settembre 2022 che causò anche 13 vittime. I promotori della raccolta – Italia Nostra, Gruppo Società Ambiente, Confluenze, Archeoclub d’Italia e Amici della foce del fiume Cesano – le consegneranno simbolicamente domani mattina alle 12, al Palazzo Municipale, al sindaco Massimo Olivetti. In contemporanea, fanno sapere gli organizzatori, si svolgerà un flashmob durante il quale verrà esposto uno striscione con il testo “10mila cittadini dicono No al progetto del nuovo ponte Garibaldi” sul fiume Misa. La petizione è stata avviata nell’agosto del 2024: le firme raccolte online sono 8.985 mentre sono 1.034 quelle raccolte in piazza. Secondo i promotori dell’iniziativa, la nuova costruzione non rispetterebbe il “paesaggio urbano storico della città rappresentato dalla veduta della settecentesca fuga di colonne dei Portici Ercolani, immagine iconica identitaria della città”. “Il progetto non porterà alcun miglioramento alla sicurezza idraulica della città e sconvolgerà la viabilità nel centro storico, un ponte con delle rampe di accesso impraticabili per disabili ed anziani – proseguono – Continueremo senza tentennamenti questa battaglia civile che ha a cuore l’immagine, la storia la vivibilità di Senigallia; anche perché, sappiamo, che la maggioranza dei cittadini senigalliesi la pensa come noi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA