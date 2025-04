Oltre 27 mila visite a Ortona per Vespucci e Villaggio IN Italia

agenzia

Apprezzamento sui social, la parola più usata è stata 'sogno'

ROMA, 09 APR – Grande successo per la quarta tappa del Tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci. Sono oltre 27.000 le persone che a Ortona hanno avuto l’occasione di visitare la nave scuola della Marina Militare e il ‘Villaggio IN Italia’. Distribuito su una superficie di 7.000 metri quadri, anche nella cittadina abruzzese il Villaggio IN Italia ha permesso ai visitatori di conoscere l’esperienza del tour mondiale e del Villaggio Italia, nata da un’idea del ministro Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. La quarta tappa del tour Mediterraneo ha avuto una copertura informativa di oltre 800 pubblicazioni tra quotidiani, siti, tv, radio e agenzie nazionali e locali, oltre 10 milioni di visualizzazioni sui canali social del Tour Vespucci, oltre 1 milione di interazioni e la creazione di oltre 21.000 contenuti da parte degli utenti che, per commentare, hanno usato principalmente la parola “sogno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA