Oltre duecentomila persone attese per esequie del Papa

Previsto l'arrivo di cento delegazioni straniere

ROMA, 22 APR – Sono oltre duecentomila le persone attese a San Pietro sabato mattina per i funerali di papa Francesco. E’ la stima emersa nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che si è tenuto in prefettura a Roma. Si prevede, inoltre, l’arrivo almeno di cento delegazioni straniere. La gran parte delle autorità dovrebbe raggiungere Roma sabato e ripartire in giornata mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe giungere in città venerdì.

