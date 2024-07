Oman: media, ‘4 morti in sparatoria vicino moschea di Muscat’

agenzia

Muscat, 16 lug. Quattro persone sono state uccise e numerose altre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di una moschea nella capitale dell’Oman, Muscat. Lo riporta al Arabya. “La polizia reale dell’Oman è intervenuta in seguito a una sparatoria avvenuta nei pressi di una moschea nella zona di Al-Wadi Al-Kabir”, ha affermato la polizia in una nota.

La forza di sicurezza ha dato un bilancio iniziale di quattro morti e “diversi altri” feriti nella moschea nella parte orientale di Muscat. Un attacco del genere è raro nel Sultanato, che ha regolarmente svolto il ruolo di mediatore nei conflitti regionali. L’ambasciata degli Stati Uniti a Muscat ha diramato un’allerta di sicurezza in seguito alla sparatoria e ha annullato tutti gli appuntamenti per i visti previsti per oggi.

