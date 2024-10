Omicidi Vecchio e Rovetta, pm Catania chiede archiviazione

agenzia

Nuova istanza a gip anche per boss Ercolano, sei gli indagati

CATANIA, 08 OTT – La procura di Catania ha nuovamente chiesto al gip l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte degli imprenditori Alessandro Rovetta, 37 anni, e Francesco Vecchio, 52, uccisi la sera del 31 ottobre 1990 nella sede della loro impresa, le ‘Acciaierie Megara’, nella zona industriale della città. Indagati nel procedimento sono il capomafia Aldo Ercolano, Orazio Privitera, Giovanni Rapisarda, Vincenzo Vinciullo, Carmelo Privitera e Francesco Rapisarda.