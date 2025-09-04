Omicidio a Napoli, ferita dal marito lo accoltella

agenzia

Lo uccide. Lei ricoverata ma non in pericolo di vita

NAPOLI, 04 SET – Omicidio la scorsa notte a Napoli dove una donna aggredita e ferita con un coltello dal marito si è difesa e l’ha accoltellato a sua volta uccidendolo. E’ accaduto tra le 2,30 e le 2,45. La donna ha chiamato i soccorsi e in via Sant’Arcancengelo a Baiano, nel quartiere Vicaria-Mercato, è giunta la Polizia di Stato, con pattuglie dell’Upg e del commissariato Decumani. La signora è stata accompagnata nell’ospedale Vecchio Pellegrini della città dove è stata ricoverata in codice rosso ma non in pericolo di vita: la sua versione dei fatti e la sua posizione sono al vaglio della Squadra Mobile e della Procura di Napoli.

