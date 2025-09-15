Omicidio a Palermo, presunto assassino sarebbe parente vittima

agenzia

PALERMO, 15 SET – Il magazziniere Stefano Gaglio, 39 anni, ucciso stamattina tra piazza Principe di Camporeale e via Oberdan, a Palermo, sarebbe stato assassinato da un parente col quale avrebbe avuto discussioni per questioni familiari. Dopo avere accompagnato una delle due figlie a scuola, l’uomo ha parcheggiato lo scooter vicino alla farmacia dove lavorava. E qui lo avrebbe atteso l’assassino che gli ha sparato tre o quattro colpi di pistola. I filmati delle videocamere della farmacia hanno ripreso un uomo brizzolato dalla corporatura robusta. Il familiare sospettato si trova in questura e viene interrogato dagli agenti della squadra mobile.

