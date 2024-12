Omicidio anziano a Caltanissetta, arrestato il fratello

agenzia

Trovato in casa un secchio con acqua, sangue e una spugna

CALTANISSETTA, 05 DIC – La polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Caltanissetta, su richiesta della Procura, nei confronti di Angelo Polizzi Angelo, 64 anni, indagato per aver ucciso il fratello Ignazio, 77 anni. L’accusa è omicidio aggravato dal rapporto di coabitazione e dal vincolo di parentela con la vittima. Il corpo senza vita di Polizzi era stato rinvenuto la mattina del 21 novembre scorso nella sua abitazione in via Lunetta, a Caltanissetta, riverso a terra, con la testa fracassata. Nell’appartamento, dove la vittima viveva col fratello e altri familiari, gli agenti della polizia avevano trovato un secchio di acqua misto a sangue, con all’interno una spugna, che erano stati utilizzati per pulire una parte del pavimento. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura di Caltanissetta, hanno permesso di delineare un grave quadro indiziario a carico di Angelo Polizzi.

