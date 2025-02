Omicidio baby-sitter, a breve l’interrogatorio del compagno

agenzia

Il 48enne fermato ieri è accusato di averla uccisa

MILANO, 08 FEB – E’ previsto per oggi l’interrogatorio di convalida del fermo di Pablo Gonzalez Rivas, salvadoregno di 48 anni, accusato di avere ucciso e occultato il cadavere della compagna, Jhoanna Nataly Quintanilla, sparita nella notte tra il 24 e il 25 gennaio a Milano. L’uomo comparirà davanti al gip Anna Calabi, che dovrà decidere se convalidare il fermo e disporre la custodia cautelare in carcere, come richiesta dalla procura, che lo accusa di omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere. Ieri il 48enne, difeso dall’avvocato Paola Selleri, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm Alessia Menegazzo e all’aggiunto Letizia Mannella. Tra gli indizi a suo carico, vi sarebbe una serie di contraddizioni nelle dichiarazioni raccolte dagli investigatori, nonché le immagini delle telecamere di sicurezza posizionate nei pressi del palazzo in cui la coppia viveva, alla periferia del capoluogo lombardo, che lo riprendono mentre in piena notte trascina un pesante borsone. Il sospetto degli inquirenti è che all’interno ci fosse il cadavere della donna.

