agenzia

Corte d'Assise non riconosce il metodo mafioso

ROMA, 25 MAR – La Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo Raul Esteban Calderon, il cittadino argentino accusato dell’omicidio di Fabrizio ‘Diabolik’ Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso a Roma in un agguato nell’agosto del 2019. Per il killer non è stato riconosciuto il metodo mafioso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA