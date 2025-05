agenzia

Si occupa delle indagini la Polizia

ROMA, 17 MAG – E’ morto l’uomo soccorso in gravissime condizioni stasera in via della Stazione di Ottavia, alla periferia nord di Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. All’interno della falegnameria era stato trovato il corpo di un altro uomo centrato da quattro colpi di arma da fuoco.

