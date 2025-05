Omicidio Mollicone, “sentenza di assoluzione contraddittoria”

agenzia

Motivazioni della Cassazione che ha disposto un nuovo processo

ROMA, 30 MAG – “Il ragionamento della Corte d’Assise d’Appello è assolutamente incoerente in più punti (…) dando vita a passaggi motivazionali talmente contraddittori tra loro da risultare incomprensibili”. Per questo, secondo le motivazioni della Cassazione, deve essere ricelebrato il processo per l’omicidio di Serena Mollicone, la liceale di Arce scomparsa il primo giugno 2001 e ritrovata uccisa il tre giugno successivo, nel vicino bosco dell’Anitrella di Monte San Giovanni Campano. Lo spiega in 36 pagine la Suprema Corte nelle motivazioni della sentenza dell’11 marzo che ha annullato l’assoluzione bis per il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola in servizio ad Arce nel periodo del delitto, per sua moglie Anna Maria, per il loro figlio Franco, accusati del delitto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA