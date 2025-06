Omicidio nel Nuorese, donna condannata in appello a 21 anni

agenzia

Il marito, imputato, era stato ucciso per vendetta dal nipote

NUORO, 20 GIU – Si è concluso con la condanna a 21 anni di carcere per Alice Flore, 41 anni di Lula (Nuoro) – unica imputata dopo che il marito Nico Piras era stato ucciso due anni fa dal nipote – il processo di appello bis per l’omicidio di Angelo Maria Piras, l’allevatore di Lula ucciso a fucilate il 25 gennaio 2015. La Corte d’assise d’appello di Cagliari ha riconosciuto la donna, difesa dagli avvocati Francesco Lai e Potito Flagella, colpevole di concorso morale e materiale nell’omicidio dell’ex cognato, respingendo la richiesta di assoluzione avanzata dal procuratore generale Luigi Patronaggio. Il secondo processo d’appello era stato disposto dalla Cassazione, che aveva annullato la condanna a 24 anni inflitta in appello a Sassari alla donna e al marito, fratello della vittima. In primo grado entrambi erano stati assolti. Nico Piras poi era stato ucciso nella notte dell’1 ottobre 2023 a Lula, al termine della manifestazione Cortes Apertas, dal nipote Antonello, figlio di Angelo Maria, in una tragica scia di sangue.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA