Omicidio Sharon: Faraone, ‘becera campagna politica’

Roma, 30 ago. “È stato trovato l’assassino di Sharon Verzeni. Le persone civili pregano per Sharon, trovano parole di conforto per la famiglia, ringraziano gli inquirenti e le forze dell’ordine per il grande lavoro. Le persone incivili lasciano da parte tutto questo e ricercano morbosamente la nazionalità dell’assassino per capire quanto indignarsi e nel frattempo scatenano una becera campagna politica su un terribile omicidio. Leggo i social e purtroppo ne vedo troppi appartenenti alla seconda categoria. Ius scholae”. Lo scrive sui social il presidente dei deputati di Italia Viva Davide Faraone.

