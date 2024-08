Omicidio Sharon: Magi, ‘Salvini e Lega avvoltoi’

agenzia

Roma, 30 ago. “Come degli avvoltoi, Salvini e la Lega si avventano sul caso della povera Sharon Verzeni con post razzisti e manettari, sottolineando il fatto che ad aver confessato il delitto è un italiano di origini nordafricane e, sembra dalle prime notizie, con problemi psichiatrici accertati. ‘Sono questi i nuovi italiani che vogliamo?’, si chiede la collega Ravetto”. Così il segretario di +Europa Riccardo Magi.

“‘È questa la maggioranza che si meritano gli italiani?’, mi chiedo invece io: usare un caso di cronaca per opporsi a un dibattito che si è aperto nel paese sulla cittadinanza usando un caso di cronaca è puro sciacallaggio. Vergognoso che lo facciano dei parlamentari di maggioranza e dei ministri che dovrebbero rispettare il dettato costituzionale del giusto processo e della separazione dei poteri. Perché non parlano allora dei due cittadini stranieri la cui testimonianza ha permesso di individuare l’assassino? Salvini e leghisti ancora una volta hanno perso una occasione per fare bella figura”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA