Omicidio Sharon: Nicita (Pd), ‘sciacallaggio e razzismo da Salvini e Ravetto’

Roma, 30 ago. “Lo sciacallaggio politico su un crudele assassinio è sempre un’azione che qualifica il livello politico di chi la compie. L’inutile precisazione del Ministro Salvini sulle origini nord-africane di un omicida prima, l’intervento della parlamentare Ravetto poi – la quale con finezza intellettuale arriva a suggerire che tutti i ‘nuovi italiani’ siano criminali – ripropongono i peggiori e falsi stereotipi sulla paura dello straniero, speculando su un terribile ed esacrabile omicidio”. Così in una nota il senatore Antonio Nicita, vicepresidente gruppo Pd e membro della Commissione antidiscriminazioni del Senato.