Omicidio Thomas, manca un giudice udienza rinviata

Il 24 settembre verranno ascoltati alcuni carabinieri

FROSINONE, 06 SET – È stata rinviata al prossimo 23 settembre l’udienza in Corte d’Assise per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso con un colpi di pistola alla testa a gennaio 2023 mentre si trovava con un gruppo di amici nel centro storico di Alatri. A determinare il rinvio dell’udienza è stata l’assenza del giudice a latere, la dottoressa Marta Tamburro, per motivi personali. In mattinata, con l’Aula della Corte d’Assise di Frosinone erano videocollegati dalle rispettive carceri Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, imputati dell’omicidio. In mattinata avrebbero dovuto deporre alcuni carabinieri che parteciparono alle indagini.

