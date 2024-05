Omofobia: Faraone, ‘in tema di diritti, quello Meloni è governo Vannacci’

agenzia

Roma, 18 mag. “In tema di diritti, quello Meloni è un governo Vannacci”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ai microfoni del Gr Rai. “Ci fanno fare passi indietro, ci fanno diventare un paese sempre meno europeo. Per questo alle elezioni europee va sostenuta la lista Stati Uniti d’Europa: in tema di diritti e di europeismo non si torna indietro”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA