Omofobia: Magi, ‘con Meloni Italia ridotta a staterello fuori da grandi’

agenzia

Roma, 18 mag. “Per chi avesse ancora dubbi, ora è tutto chiaro: l’Europa a cui Meloni vuole ancorare l’Italia non è quella dei Grandi Paesi fondatori, che fanno della promozione dei individuali e quindi dei diritti lgbti un punto di forza. Meloni vuole portare l’Italia nel groppuscolo degli Staterelli omofobi. Un’Italia piccola che non conta nulla in Europa e nel mondo. Questo è il patriottismo: l’esatto opposto di ciò che vogliamo con gli Stati Uniti d’Europa, un’Italia grande in un’Europa ancora più forte e coesa, dove le persone Lgbti sono protette e non minacciate”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

