Omofobia: Schlein, ‘in piazza per i diritti, serve una legge e anche il matrimonio egualitario

Roma, 17 mag “L’attenzione deve rimanere assolutamente alta, c’è ancora chi si permette di vietare i Pride per legge, ci sono tante discriminazioni nei confronti delle persone Lgbtq+. L’Italia è molto bassa nelle classifiche per difesa e promozione dei diritti, per questo il Pd sarà in piazza con le associazioni a Roma per manifestare e dare tutto il nostro supporto. Serve una legge contro l’omobilesbo transfobia in Italia come quella che la destra che è al governo ha voluto affossare, serve il matrimonio egualitario e anche il riconoscimenti dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali”. Lo ha detto Elly Schlein a Villanuova.

