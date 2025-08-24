Ondata di caldo in Spagna la più intensa mai registrata

agenzia

Dati dell'Agenzia meteorologica statale spagnola

MADRID, 24 AGO – L’ondata di caldo di 16 giorni che ha colpito la Spagna questo mese è stata “la più intensa mai registrata”, ha dichiarato l’Agenzia meteorologica statale spagnola. I dati provvisori relativi all’ondata di caldo dal 3 al 18 agosto hanno superato il precedente record, registrato nel luglio 2022, con una temperatura media superiore di 4,6 °C rispetto ai fenomeni simili verificatisi in precedenza, ha affermato l’agenzia su X.

