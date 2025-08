Ondata di calore nella Penisola Iberica, alto rischio di incendi

agenzia

Le temperature sono dai 5 ai 10 gradi sopra la norma stagionale

BARCELLONA, 03 AGO – Diverse regioni spagnole sono state in allerta arancione da oggi a causa delle alte temperature, con il Portogallo che ha dovuto affrontare un “rischio molto elevato” di incendi boschivi in quella che potrebbe essere la seconda ondata di calore dell’estate nella Penisola Iberica. “Le temperature diurne sono dai 5 ai 10 °C superiori alla norma in gran parte della penisola”, ha riferito l’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) su X. “È probabile che l’ondata di calore sia lunga e persista, almeno, fino a domenica prossima”, ha aggiunto. Ampie aree del Paese sono state inoltre esposte a un rischio estremo di incendi boschivi. I vigili del fuoco stanno ancora cercando di domare un incendio nella città nord-occidentale di Vilardevós, che ha già devastato circa 570 ettari. Anche il vicino Portogallo è stato colpito dal caldo. Il governo ha dichiarato un “rischio molto elevato” di incendi da oggi a giovedì. Secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (Effis), dall’inizio dell’anno sono andati a fuoco in Portogallo oltre 25.700 ettari. Da anni gli scienziati lanciano l’allarme sull’impatto del cambiamento climatico su ondate di calore, siccità e altri eventi meteorologici estremi, che stanno diventando sempre più intensi e frequenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA