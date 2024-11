Ondata di freddo al Centro-Sud, neve su Abruzzo, Molise e Puglia

agenzia

Allerta della Protezione civile, anche venti forti

ROMA, 29 NOV – L’arrivo di aria fredda dall’Europa orientale verso l’Italia determinerà, nelle prossime ore, nevicate fino a quote alto-collinari sulle regioni del medio Adriatico, con un’intensificazione dei venti su gran parte del Centro-Sud. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Dalla serata di oggi ci saranno dunque venti forti su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla notte si prevedono poi nevicate al di sopra degli 800-1.000 metri, in abbassamento fino a 600-800 metri, su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a moderati sull’Abruzzo. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su Molise e settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia.

