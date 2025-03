Ong, 147 morti in scontri nella regione costiera siriana

agenzia

In 24 ore. Tra i governativi 37 vittime

ROMA, 07 MAR – Sale a 147 uccisi in poco più di 24 ore il bilancio dei sanguinosi scontri in Siria tra forze governative e uomini armati della regione costiera, descritti come membri delle forze di sicurezza del deposto regime. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani, secondo cui le forze governative sunnite hanno giustiziato sommariamente decine di miliziani alawiti – branca dello sciismo a cui appartengono i clan per decenni al potere in Siria – nelle località dell’hinterland costiero siriano, nella regione di Latakia. Tra le file dei governativi si contano, secondo l’Osservatorio, 37 uccisi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA