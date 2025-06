Ong, 450 uccisi in Iran da raid Israele, almeno metà civili

agenzia

Lo riporta la Bbc citando fonti indipendenti iraniane

LONDRA, 17 GIU – Sono più di 450 le persone uccise in Iran nei raid israeliani a 5 giorni dall’inizio dell’attacco. Lo riferisce la Bbc citando i calcoli di Human Rights Activists in Iran (Hrana), un’organizzazione non governativa iraniana impegnata per i diritti umani. L’ong ha ricostruito l’identità di almeno 224 civili fra i morti e di altri 188 tra i feriti. A questi vanno aggiunti 109 uccisi e 123 feriti individuati come militari e ancora 119 morti e 335 feriti non identificati. Il totale certificato provvisorio ammonta così ad almeno 452 morti e quasi 650 feriti.

