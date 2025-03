Ong, azzerati i fondi per le caldaie a gas

agenzia

Riparte la campagna "#perunsaltodiclasse"

ROMA, 06 MAR – Per le caldaie a gas sono stati azzerati i fondi. La Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, a partire da gennaio, le caldaie a gas non potranno più accedere alle detrazioni fiscali, come previsto dalla direttiva europea Case Green. “Un successo dovuto anche all’attivismo di Kyoto Club e Legambiente – rivendicano le organizzazioni – che all’interno della campagna “#perunsaltodiclasse” hanno portato avanti una azione di advocacy per sensibilizzare sull’importanza di rendere la decarbonizzazione degli edifici una priorità per le politiche e gli investimenti pubblici e privati”. L’obiettivo, spiegano le due ong, “è sostenere provvedimenti nazionali e regionali per la decarbonizzazione del settore, oltre a promuovere l’approvazione della revisione della direttiva ‘Case green’ a livello europeo e il suo recepimento da parte del Parlamento e del Governo italiani” entro maggio 2026. “La campagna #perunsaltodiclasse continuerà per tutto il 2025, con l’obiettivo di spingere il Parlamento e il Governo italiano non solo ad adottare un recepimento ambizioso della direttiva Epbd (Energy Performance of Buildings Directive) ma anche per avviare politiche lungimiranti in tema di Ets2. Auspichiamo, inoltre – scrivono – che le Regioni italiane adottino misure locali che siano in linea con i principi della direttiva, dimostrando un impegno crescente verso la decarbonizzazione del settore edilizio” dichiara Clementina Taliento, responsabile comunicazione di Kyoto Club a margine dell’evento.

