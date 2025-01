Ong, in Venezuela una cifra record di 1.697 prigionieri politici

agenzia

Foro Penal, 'mai così tanti dall'inizio degli anni Duemila'

CARACAS, 11 GEN – L’ong venezuelana di difesa dei diritti umani, Foro Penal, ha riferito che finora 1.697 persone sono state incarcerate per motivi politici in Venezuela, la cifra più alta degli anni Duemila. Secondo un bollettino diffuso dalla ong, sono attualmente detenuti 1.495 uomini e 202 donne, di cui 1.694 adulti e tre adolescenti tra i 14 e i 17 anni. La maggior parte degli arresti è avvenuta dopo le presidenziali del 28 luglio, nel contesto delle proteste contro i risultati che hanno portato alla rielezione di Nicolás Maduro e che secondo l’opposizione sono stati caratterizzati da brogli. In seguito alla protesta indetta giovedì dalla leader dell’opposizione María Corina Machado sono state arrestate 19 persone, tra cui il giornalista Julio Balza, membro dell’ufficio stampa di Machado, la cui detenzione è stata denunciata dal Sindacato nazionale dei lavoratori della stampa.

