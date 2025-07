Ong, le vittime nel sud della Siria sono 718

agenzia

Nella provincia di Sweida, in quasi una settimana di violenze

DAMASCO, 19 LUG – Almeno 718 persone sono state uccise in quasi una settimana di violenze nella provincia siriana di Sweida, cuore della minoranza drusa, nel sud del Paese: lo ha reso noto la ong Osservatorio siriano per i diritti umani. Tra le vittime ci sono 146 combattenti drusi e 245 civili, 165 dei quali “sono stati giustiziati sommariamente da personale dei ministeri della Difesa e dell’Interno”. Le violenze hanno causato anche la morte di 287 soldati governativi e 18 combattenti beduini, oltre a tre beduini “che sono stati giustiziati sommariamente dai combattenti drusi”. Altri 15 soldati governativi sono stati uccisi in raid aerei israeliani.

