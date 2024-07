Onorato, Roma prima città turistica in Europa, +45% sul 2022

agenzia

Nel 2023 50 milioni di presenze, 2024 già in crescita

ROMA, 26 LUG – “È straordinario che Roma sia la prima città europea per crescita turistica nel 2023, con un +45,2% sull’anno precedente. Sono numeri incredibili che generano enormi ricadute economiche in città e migliaia di nuovi posti di lavoro. Siamo orgogliosi di precedere città come Londra e Vienna, rispettivamente con +32.1% e +30.6%, nel dossier della 20a edizione del City Travel Report, realizzata dalla City Destinations Alliance, la più importante associazione di riferimento delle principali Dmo europee”. Lo dichiara Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi. “È la conferma di quanto Roma sia diventata la meta turistica più ambita nel Vecchio Continente: nessuna città, tra le 117 analizzate, vanta simili numeri. È il risultato delle strategie che abbiamo messo in campo con il sindaco Gualtieri – aggiunge – attraverso la promozione dei grandi eventi, per trasformare la nostra città in una località dinamica e aperta, dove ogni giorno dell’anno c’è qualcosa di attrattivo da fare e da vedere. Nel 2023 Roma ha realizzato il record di turisti, con 50 milioni di presenze: primato che batteremo nel 2024, visto che nel primo semestre le presenze sono aumentate del 4,89% e gli arrivi del 6,5%. E la permanenza media dei visitatori nella Capitale, storicamente di 2,3 notti in media, è aumentata fino a stabilizzarsi a 4 notti. Dopo aver riportato Roma tra le più importanti metropoli mondiali, adesso abbiamo una nuova sfida: rendere questo turismo davvero sostenibile per i romani e la città “.

