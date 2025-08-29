Onu, 841 esecuzioni da inizio anno in Iran

agenzia

"Pena capitale è strumento di intimidazione"

GINEVRA, 29 AGO – Almeno 841 persone sono state giustiziate in Iran dall’inizio dell’anno fino al 28 agosto, secondo le ultime informazioni dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. “L’elevato numero di esecuzioni indica un modello sistematico di utilizzo della pena di morte come strumento di intimidazione da parte dello Stato, con un’azione sproporzionata nei confronti delle minoranze etniche e dei migranti”, ha denunciato a Ginevra la portavoce dell’Onu Ravina Shamdasani.

