Onu, almeno 21.000 bimbi a Gaza disabili a causa guerra

Circa 40.500 minori hanno subito ferite

GAZA, 03 SET – Almeno 21.000 bambini a Gaza vivono con disabilità causate dalla guerra tra Israele e Hamas dal 7 ottobre 2023, secondo il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità (Crpd). Circa 40.500 bambini hanno subito “ferite legate alla guerra” in quasi due anni, ha affermato il comitato, composto da esperti che si riuniscono due volte all’anno a Ginevra.

