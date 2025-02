Onu, altissimo il rischio di espansione del conflitto in Congo

agenzia

Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Türk

GINEVRA, 07 FEB – Se non si fa nulla per porre fine alle drammatiche violenze nella Repubblica democratica del Congo (RDC), “il peggio potrebbe ancora venire per gli abitanti dell’est, ma anche oltre la Rdc. Il rischio di un’escalation di violenza in tutta la sub-regione non è mai stato così alto”, ha ammonito oggi l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk, pronunciandosi per un’indagine indipendente e imparziale sulle violazioni e gli abusi dei diritti umani nella Repubblica del Congo. “Dall’inizio dell’anno, il gruppo armato M23, sostenuto dalle Forze di difesa ruandesi, ha intensificato la sua offensiva nelle province del Nord Kivu e del Sud Kivu. Attualmente le tensioni nel Sud Kivu stanno aumentando”, ha detto Turk nel suo intervento alla Sessione speciale del Consiglio per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani nella RDC, in corso a Ginevra.

