Onu boccia testo Russia-Cina su proroga stop sanzioni Iran

NEW YORK, 26 SET – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha bocciato una bozza di risoluzione elaborata da Russia e Cina volta a prorogare l’accordo del 2015 sul nucleare iraniano per sei mesi, fino al 18 aprile 2026, in modo da estendere la sospensione delle sanzioni contro Teheran. Il testo ha ottenuto 4 voti a favore, 9 contrari e 2 astenuti.

