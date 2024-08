Onu chiede a Mosca accesso a regioni russe colpite da Kiev

agenzia

Domanda dell'Alto commissario per i diritti

GINEVRA, 15 AGO – L’Alto commissariato per i Diritti umani dell’Onu ha chiesto di poter accedere alle aree del territorio russo colpite o invase dalle forze ucraine, compresa la regione di Kursk, dove avanzano le truppe di Kiev da alcuni giorni. “L’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti umani ha inviato una richiesta alle autorità russe per facilitare l’accesso dell’Ufficio alle aree della Federazione Russa colpite dalle ostilità, comprese le regioni di Belgorod, Bryansk e Kursk, come parte del nostro mandato di monitoraggio e valutazione dei diritti umani”, ha detto la portavoce, Liz Throssell.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA