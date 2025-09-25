Onu: Fidanza, ‘con intervento Meloni Italia protagonista panorama internazionale’

agenzia

Roma, 25 set.-“Giorgia Meloni nel suo intervento all’assemblea generale delle Nazioni Unite ha ancora una volta tracciato la rotta su Ucraina e Medio Oriente, ma anche su sfide fondamentali come immigrazione e green. Il suo forte richiamo a una lotta senza quartiere ai trafficanti di esseri umani e all’immigrazione incontrollata, così come quello a una transizione ecologica razionale che non porti alla deindustrializzazione delle nostre società, non rimanga inascoltato”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.