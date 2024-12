Onu, ‘in 2 settimane 1,1 milioni di nuovi sfollati in Siria’

agenzia

Ocha: 'Si tratta per lo più di donne e bambini'

BEIRUT, 12 DIC – L’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite ha affermato che più di un milione di persone, per lo più donne e bambini, sono state recentemente sfollate in Siria da quando i ribelli hanno lanciato un’offensiva per rovesciare il presidente Bashar al-Assad. “Al 12 dicembre, 1,1 milioni di persone sono state recentemente sfollate in tutto il Paese dall’inizio dell’escalation delle ostilità il 27 novembre. La maggior parte sono donne e bambini”, ha affermato l’Ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha).

