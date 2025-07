Onu, in due mesi 1.000 uccisi a Gaza mentre cercavano cibo

agenzia

Unrwa, da fine maggio. Nella Striscia 'un inferno in terra'

ROMA, 22 LUG – L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) stima che “1.000 persone affamate sono state uccise a Gaza mentre cercavano aiuti alimentari” dalla fine di maggio. La Striscia è un “inferno in terra” con medici che svengono per la fame e la stanchezza, ha ammonito il capo dell’Agenzia, Philippe Lazzarini, citato dai media internazionali.

